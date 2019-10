En helt ny emoji har blitt lansert

New Articles

Plan International har lenge arbeidet med å få en emoji som likner mensen.

- Jeg er veldig glad for at den endelig har kommet. Mensen-emojien er et viktig skritt i riktig retning for å bryte tabu rundt det å snakke om mensen, både her hjemme og i mange av de landene hvor vi jobber, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge i en pressemelding.

Redd for å prate om det

Organisasjonen ønsket å sette søkelys på stigmaet rundt menstruasjon og gjennomførte en undersøkelse om dette i Storbritannia i 2017. Over 55.000 mennesker støttet forslaget om en mensen-emoji. Mange mente at dette ville gjøre det enklere for dem å snakke om temaet med venninner og partnere.

- Jeg håper at mensen-emojien bidrar til å normalisere det å snakke om og det å ha mensen, sier Partapuoli.

Går glipp av skoledager

Jenter verden over går glipp av 10 til 20 prosent av antall skoledager på grunn av mensen. Mangel på rent vann, sanitærprodukter og kunnskap om mensen er noen av årsakene til det.

— Det er også mye stigma knyttet til det å ha mensen. I enkelte kulturer blir jenter stuet bort i såkalte “mensenhytter” når de har mensen. Dette hindrer jentene i å ta del i samfunnet og i å bli likestilte, forteller Partapuoli.