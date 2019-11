Tjente gode penger på NRS

New Articles





Royal Norwegian Salmon tirsdag frem sitt tredje kvartalsresultat. Det viser at selskapet tjente 17,97 kroner per kilo laks. Det gjør at selskapet satt igjen med 131 millioner kroner i overskudd fra sine 35 oppdrettsanlegg i Finnmark, Nordland og Rogaland. Gåsø Næringsutvikling AS og Måsøval Eiendom AS eier henholdsvis 15,674 prosent og 11,954 prosent hver av aksjene i selskapet. Helge Gåsø er styreleder, og Lars Måsøval er styremedlem.

«Konsernets hovedvirksomhet i Region Nord har bidratt med stabil og god prestasjon på slaktet fisk, mens Region Sør har hatt et svakt resultat i kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen i sjøen med 32 % og planlegger å øke biomassen ytterligere i fjerde kvartal», skriver konsernsjef Charles Høstlund i en pressemelding.

«Utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 926. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på 2.278 millioner kroner som gir en egenkapitalandel på 50,3 prosent. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 33 prosent», står det i pressemeldingen.