Nå skal TV-aksjonspengene gå til plastbekjempelse

Til høsten er det klart for årets TV-aksjon. Da er det WWF Verdens naturfond som får pengene som blir samlet inn. Mottoet for aksjonen er: Vann uten plast redder liv.

"Som det fremgår av WWFs søknad er Norge en havnasjon med en av verdens lengste kystlinjer. Plasten som havner i havet forsvinner ikke, men blir spredt og skader marine økosystemer og menneskers levevei over hele kloden. Derfor angår dette oss alle. Rådet tror at temaet vil lede til en bred og omfattende mobilisering her i landet, av både unge og gamle", sa Erik Samuelsen, leder i innsamlingsrådet i NRK.

Men WWF vil bruke pengene der plastproblemet er enda større enn her hjemme.

«Plastproblemet er omfattende og rammer oss alle ved at det truer grunnleggende menneskerettigheter til for eksempel rent vann og frisk luft. Det påvirker også millioner av menneskers levesett og forgifter maten vår. Gjennom «Vann uten plast redder liv» håper vi, gjennom TV-aksjonen i NRK, å gi et varig og viktig bidrag til vanlige folks liv i Indonesia, Vietnam, Thailand og Filippinene, sa Bård Vegar Solhjell i WWF til NRK da det ble klart at de fikk TV-aksjonen i fjor sommer.

Her i Øyregionen har mange lag og organisasjoner gjort en stor innsats for å plukke plast i fjæra de siste årene. Blant annet har Sparebank1, Eiendomsmegler1, Hamos og Fylkesmannen samarbeidet om å gi betale 100 kroner per søppelsekk som fylles opp.

Og Mausund Feltstasjon har samlet inn enorme mengder søppel i Øyrekka.

Lokalt næringsliv har også gitt store summer til opprydding av plast:

Lokalavisa undersøkte i 2018 konsekvensene av plastforsøpling i havet gjennom artikkelserien «Blir vi forgifta?».