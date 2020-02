- Vi er godt forberedt dersom Coronaviruset kommer hit

New Articles

Begge kommunene er godt forberedt dersom Coronaviruset kommer til Øyregionen. Det opplyser kommuneoverlege på Frøya, Ingrid Kristiansen, og kommuneoverlege på Hitra, Geir Nilsberg, i en felles pressemelding, mandag.

Kommuneoverlegene følger utviklingen, og har tett dialog og samarbeid med sentrale helsemyndigheter via Fylkesmannen. De forteller at legekontorene har sine prosedyrer og at det nå jobbes med å få ut informasjon om viktigheten av basal hygiene for å hindre smitte generelt.

- Vi legger til rette for tiltak og sprer oppdatert informasjon til innbyggere og alle kommunens virksomheter, og følger de retningslinjer som nasjonale myndigheter ønsker vi skal følge.

Sannsynlig at personer i Norge også får smitten

Coronaviruset forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubeiprovinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Sykdommen smitter mellom mennesker og det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men Helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Hvordan hindre smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.

3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken. God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Vaner som forebygger smitte

Møter du personer som

føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker og har vært i Wuhan eller andre deler av Hubei-provinsen i Kina de siste 14 dagene?

føler seg syke med feber og hoste eller pustevansker, og som de siste 14 dagene har vært i kontakt med noen som har fått bekreftet smitte med coronavirus?

Da bør du