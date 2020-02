New Articles

På Frøya kulturhus er FrøyaLAN er allerede i gang for fullt, hvor rundt 30 datainteresserte ungdommer og voksne har samlet seg for å game og ha det gøy sammen.

Dataparty-arrangøren får ta over Instagramkontoen til lokalavisa Hitra-Frøya det siste døgnet for å gi oss et innblikk i hvordan stemningen er der.

Bilder og videoer fra FrøyaLAN, kan sees på vår Instagramkonto @hitrafroya.

Lokalavisa besøkte FrøyaLAN torsdag. Les vår reportasje her: