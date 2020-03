Politikontoret stenger for publikum

New Articles





Regjeringen har offentliggjort en rekke nye, strenge tiltak for å dempe spredningen av koronaviruset. Politiet er en av flere samfunnsaktører som har en viktig rolle som en del av samfunnets samlede beredskap, og må opprettholde sin virksomhet også i krevende situasjoner som denne. Samtidig er det viktig at politiet deltar i den samfunnsdugnaden som pågår for å redusere smittespredningen.

Politiet iverksetter derfor nå ytterligere tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre en god beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet at ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger.

Samtlige ikke-kritiske publikumstjenester vil foreløpig holde stengt fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Innbyggerne gjøres oppmerksomme på at perioden kan forlenges ved behov. Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namnsmannen og Forliksrådet.

Vi ber om at publikum tar kontakt med sitt lokale politi for å gjøre nye avtaler fram i tid. Når vi får mer oversikt over situasjonen vil det bli lagt ut nye bookingtimer for pass. Publikum som har særlige behov som det må tas hensyn til, bes om å kontakte politiet for å orientere om sin situasjon.

-Dette vil medføre ulemper for de som rammes. Vi ber om forståelse for at politiets prioritet nå er å sikre en god beredskap i hele landet, og samtidig ivareta smittevernhensyn, kommenterer assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Interne tiltak som iverksettes i politiet

Av ytterlige interne tiltak iverksetter politiet, i tillegg til lokale egensikringstiltak, nå blant annet hjemmekontor, utvidet karantene og reiseforbud.

Hjemmekontor

Det er besluttet at flest mulig medarbeidere i politiet som ikke har oppgaver som krever oppmøte på arbeidsplassen, skal ha hjemmekontor. Beslutningen gjelder foreløpig fram til 26. mars.

Utvidet karantene

Medarbeidere som returnerer fra utenlandsreise utenfor Norden, skal være i hjemmekarantene 14 dager etter hjemkomst. Tiltaket gis tilbakevirkende kraft fra 27.februar.

Reiseforbud

For utvalgte medarbeidere innfører politiet et forbud mot å reise til utlandet. Reiseforbudet omfatter både fritids- og feriereiser. Forbudet gjelder foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse.

Politidirektoratet fraråder også medarbeidere å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly.

-Innføring av reiseforbud og flere andre innstramminger er nødvendig for å sikre at politiet opprettholder sin operative evne, og at vi samtidig ivaretar vårt felles ansvar til å begrense smittespredning, kommenterer Skulstad.