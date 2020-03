Har to små gutter som kan dø ved koronasmitte: Ber hyttefolket vise medmenneskelighet

New Articles





Sandra Gartland bor på Fillingsneset på Frøya, der det er mange hytter. Hun opplever nå at flere enn vanlig har tatt turen til hytta, til tross for at Frøya kommune har oppfordret hyttefolket til å holde seg unna Frøya for å hindre smitte av Korona-viruset.

- Jeg har aldri sett maken til rensel fra hyttefolket som i de siste dagene. Når kommunen går ut og ber folk om å holde seg hjemme så forstår jeg ikke at de tar bruker denne tiden som en ferie, og ikke som en dugnad for å unngå smitte. Det er en egoistisk handling i en krisesituasjon, sier Gartland.

Hun har en ekstra god grunn til å være bekymret - hun har nemlig to små gutter som det kan gå riktig ille med dersom de blir smittet og syke.

- Elias er to og et halvt år og har barneastma. Det er farlig nok i seg selv. Edvin er sju måneder og er alvorlig lungesyk på grunn av at han ble født med mellomgulvsbrokk. Han har en veldig liten lunge på høyresiden, og en litt større lunge på venstresiden som vi ennå ikke vet fungerer. Han har kronisk respirasjonssvikt og ligger med pustestøtte 24 timer i døgnet. Han utredes også for immunsvikt, og en vanlig forkjølelse er nok til at han må legges inn på sykehus, forteller Gartland. Hun og familien har vært i frivillig karantene siden torsdag. De får ikke annet besøk enn nattevakter fra kommunen som kommer for å sjekke lille Edvin.

- Hva er du redd for hvis Edvind blir smittet av Korona?

- At han skal dø. Hvis en vanlig forkjølelse er farlig nok tør jeg ikke tenke på hva som skjer hvis han får koronasmitte.

Hun er også redd for at andre unger kan bli smittet.

- De sier unger er mer motstandsdyktige. Man må bare prøve å tro på det, men man tør ikke slå seg til ro med det, fordi man vet for lite om denne sykdommen. Jeg føler det blir for naivt å ta sjansen på at det ikke er så farlig, mener hun.

Mener hyttefolket må dra hjem

Hun er redd både for at hyttefolket vil ta med seg smitte fra andre steder, og at de vil svekke beredskapen for hennes og andres familier på Frøya.

- Det går ut over oss som bor her. Det kommer flere tusen hyttefolk, og mange av dem vil trenge helsehjelp. De har sitt eget tilbud der de bor, så de tar fra vår helsehjelp.

- Er du redd for at helsetilbudet til guttene dine vil bli dårligere hvis det blir ekstra belastning på helsevesenet på grunn av eventuelle syke hyttefolk?

- Ja, absolutt. Vi har ikke akkurat overflod av ambulanser ut på her. Det er flere ganger vi har vært nødt til å dra inn til byen med Edvin i ambulanse. Hvis det er hyttefolk som trenger de to ambulansene her så vil det ikke være noe tilbud for han. Og hvis det blir karantene blant helsepersonell vil det gå ut over nattevaktene. Da vil det bli slitsomt å ta de selv hvis dette varer lenge.

- Hva mener du hyttefolket bør gjøre nå?

- De må dra hjem igjen og holde seg der.