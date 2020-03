Kreftsaken rammes av koronakarantenen - russen oppfordrer til å gi på andre måter

New Articles





- Store deler av hitrarussen sitter nå i hjemmekarantene og får derfor ikke til å bidra til kreftssaken slik som ønsket. Derfor trenger vi deres hjelp, sier russepresident Emilie Lian på vegne av russen som egentlig skulle vært ute med bøssene for å samle inn penger til kreftsaken. Men det er vanskelig når de må sitte hjemme i karantene. Den siste innsamlingsdagen er søndag.

- I disse coronatider er det ekstra viktig å samle inn penger til kreftsaken. De som har kreft har nedsatt immunforsvar og rammes hardere hvis de får viruset. Vi er nødt til å vise ekstra omsorg og medmenneskelighet, vi er nødt til å vise at vi bryr oss. Slik kan vi støtte hverandre og komme oss gjennom denne tøffe perioden. Kreftsaken er vår hjertesak. Det er ikke særlig mye vi kan gjøre for samfunnet vårt nå, og derfor er denne saken ekstra viktig for oss. Ved å samle inn penger og komme nærmere vårt mål, kommer vi også nærmere en seier for samfunnet vårt.

- Nå ber vi dere som leser dette om å strekke ut en hånd og bli med på å støtte vår hjertesak. Slik viser vi at vi er der for de som virkelig trenger det. Vi har vippsnummer 461038 for de som ønsker å vippse, er budskapet fra russen.

Her kan du gi til Hitrarussens kreftaksjon gjennom Kreftforeningen: Hitrarussen

Her kan du også støtte Frøyarussens kreftaksjon gjennom Kreftforeningen: Frøyarussen