Samarbeider over kommunegrensene for å hindre koronasmitte

Hitra og Frøya kommune var mandag samlet til en felles pressekonferanse om koronaviruset.

Kommuneledelsen i begge kommuner hadde i forkant hatt et møte der de ble enige om hvordan kommunen skal samarbeide om å hindre viruset i å spre seg hit, og hvordan de skal samarbeide om beredskapen dersom smitten bryter ut.

- Vi er enige om at vi sitter i samme båten. Gjennom den erkjennelsen er vi enige om at vi må prøve å opptre mest mulig likt i forhold til tiltak som iverksettes og det som kommer ut av informasjon, sa Hitra-ordfører Ole Haugen, som var vert for møtet.

På grunn av at usikkerheten rundt spredningen av viruset krever en løpende vurdering av situasjonen, ble de også enige om å ha hyppig kontakt fremover for å kunne iverksette nye tiltak etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Det ble også opplyst om at det i løpet av kvelden vil komme utvidede karantenebestemmelser, i likhet med karantenebestemmelser som er innført andre steder i landet, med restriksjoner på reise mellom nord og sør i landet.

Felles førstelinjetjeneste

Begge kommunene har den siste tiden hatt stor pågang fra innbyggere som har spørsmål om koronaviruset.

- Og så er vi enige om at vi skal etablere en felles førstelinjetjeneste i forhold til å gi besvarelser på henvendelser som kommer til kommunene. Det kommer vi nærmere tilbake til, sa Haugen.

Haugen ville også berolige innbyggerne med at kommunene er klare til å håndtere det som måtte skje.

- Hitra og Frøya har aldri vært bedre rustet til å takle en krise enn i dag. Det betyr at vi skal klare å komme oss gjennom dette. Og vi skal opptre samlet - og samlet blir vi dobbelt så god. Det er også litt av vitsen med at vi er samlet her.

Frøya-ordfører Kristin Strømskag sa at de ser på Hitra og Frøya som én region.

- Samtidig vil jeg berømme innbyggere, hytteeiere og næringsliv for det ansvaret de har tatt, både av eget initiativ, og det som har kommet av pålegg fra kommunene og myndighetene for å begrense smitten. I tillegg til alle de kommuneansatte som har stått på før og gjennom helga til å håndtere det som umiddelbart møter oss, men også for å planlegge fremover i tid hvordan vi skal rigge oss for å ta unna et eventuelt smittepress, sa Strømskag.

Sjekker hyttefolket

- Har dere oversikt over om hyttefolket har reist hjem?

- Vi jobber med å få oversikt gjennom diverse tiltak, sa Haugen. De samme tiltakene gjør også Frøya.

Ordførerne forklarte at de går gjennom data fra bommen på Valslag for å se om mange har reist hjem. De sjekker også om handelen har gått ned.

- Det tredje vi sjekker er muligheten for å registrere antall mobiltelefoner som er registrert innenfor kommunen og sammenligne det mot det som er normalt. Så skal vi sette sammen dette så godt som mulig for å kunne se hvor mange hyttefolk som er her.

Flere tusen kan bli smittet

Ingen av kommunene har så langt registrert noen som er smittet av koronaviruset, og hovedoppgaven er nå å holde det slik. Men det ble lagt frem tall som viser at så mange som 2.000 personer i hver av kommunene kan bli smittet hvis viruset først kommer hit. Av de er det beregnet at 700 kan bli syke, og at drøyt 20 av de vil trenge behandling på sykehus. Mellom 5 og 6 personer vil trenge såkalt intensivbehandling, med behov for respirator på grunn av lungesvikt.

På landsbasis er det beregnet at 5.500 vil trenge intensivbehandling, men det finnes bare 800 intensivplasser ved norske sykehus.

- Da skjønner vi at det vil oppstå kapasitetsproblemer. Da forstår vi også hvilke utfordringer Hitra og Frøya kan stå overfor. Det er store tall i vår målestokk. Vi har ingen ledig kapasitet på sykehjemmene, sa Haugen.

Kartlegger kapasiteten

- Hvordan er kapasiteten og beredskapen i kommunene dersom smitten sprer seg hit?

- Vi har allerede startet med jobben for å øke kapasiteten, sa kommunedirektør Ingjerd Astad.

Både hun og hennes kollega på Frøya, Beate Sandvik, planlegger å blant annet isolere eventuelt smittede personer.

- Vi startet planlegging før helga om å ha en annen enhet enn sykehjemmet for de som er smittet. Sykehjemmet skal være smittefritt, sa Sandvik.

- Man kan få en situasjon der vi må isolere folk fra andre som blir syke, fordi de ikke vil tåle å bli smittet. Det er ett av scenariene vi jobber med, sa Astad, som presiserte at det vil bli løst i felleskap mellom de to kommunene.

- Hva skjer hvis noen trenger intensivbehandling og kapasiteten på sykehusene er sprengt?

- Da må vi prøve å løse det i egen kommune først. Men fordelen er at vi kan samarbeide på tvers av kommunene, sa Sandvik.

- Vi er mer enn dobbelt så sterk sammen. Det ene er lokaler. Det andre er kartlegging av hjelpepersonell som går i deltidsstillinger, eller som eventuelt ikke jobber innen helsebransjen, for å finne kompetanse vi kan bruke. Det har vi en helt annen oversikt over i dag enn for en uke siden, sa Astad.

- Vi er i den fasen at spredningen ikke har begynt ennå. Men vi vet ikke om smitten allerede er her. Og vi vet at fra det øyeblikket vi registrerer noen som er smittet - da har vi det gående. Derfor er det så livsviktig at vi klarer å holde smitten unna, sa Haugen blant annet.