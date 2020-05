New Articles

Vekstbedriften Dalpro har lenge planlagt bygging av et nytt vaskeri på Sistranda. De har kjøpt en tomt på Myra, sør for bussgarasjene. Men bedriften har konkludert med at denne tomta er for liten og uegnet til å bygge vaskeriet. De har nå spilt inn et ønske om å få bygget dette vaskeriet på Bekken, i tilknytting til Helseutbyggingen der.