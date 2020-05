No bli det liv i kirka- tross korona

New Articles

Før Korona-tiltakene ble satt i verk ble det kjent at Frøyafestivalen igjen skulle åpne med kirkekonsert. Nå er det avklart hvordan det skal gjøres med hensyn til smittevernreglene.

- Vi har nå fått godkjenning fra den lokale koronakomiteen om at vi i samarbeid med Sletta kirke kan arrangere kirkekonsert onsdag 29. juli. Årets artister blir Thomas og Bjarne Brøndbo sammen med andre talentfulle musikere fra Namsos. Vi kan ha maksimalt 200 betalende tilskuere, og vi er underlagt myndighetens strenge krav til avstand og forebyggende smittespredning. Billetter selges bare online for å unngå lange køer ved et lokalt fysisk billettsalg. Vi kommer tilbake med start for billettsalg så snart vi har avklart alle detaljer med Ticketmaster, skriver festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

Gjennomfører Frøyafestivalen med færre publikum

Han er også i gang med å planlegge resten av Frøyafestivalen, som i år vil bli begrenset på grunn av Korona-tiltak.

- Når det gjelder andre konserter under årets festival, er vi snart tilbake. Vi må avklare de siste detaljene med artistene og her også den lokale koronakomiteens godkjenning for arrangementene. at folk trygt kan komme til Siholmen og delta på spennende konserter med visshet om at de strengeste reglene for smittevern overholdes.

Mange har spurt hvordan vi kan organisere en festival med 200 publikum, når vi vanligvis har mer enn 2000 til stede per dag på festivalen. Svaret på dette er at vi justerer kostnadene - for eksempel blir det ingen stor scene, som alene koster over en halv million. Men viktigst av alt har vi økonomisk støtte fra Fylkestinget og Frøya kommune, og ikke minst en bred og solid støtte fra det lokale næringslivet med SalMar og Frøygruppen i spissen, sier Stenhaug.