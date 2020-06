En tur som vil bli husket lenge

New Articles

Hitra voksenopplæring hadde avslutningstur til Aunøya 17. juni. Det ble en fantastisk dag på alle måter! Sol fra klar himmel, flott båttur fra Sandstad, nydelig grilla lunsjpakker med laks, torsk og grønnsaker. Det skriver Synnøve Valmye, som er lærer ved voksenopplæringa.

Grilling og aktiviteter

- Vi kom tidlig om morgen og dro hjem på ettermiddagen. Da alle var kommet fram til Aunøya, fikk vi en rundtur rundt øya for å bli kjent. Ingen av elevene hadde vært her før, og de syntes det var fint å få høre litt om historikken til Aunøya. To fikk også satt en merke i boka til « Kjentmannsprøven» ved den store lønna som ruver majestetisk. Etterpå var alle sultne, og det var nå klart for et nydelig måltid mat av laks, torsk og gode grønnsaker. Maten ble andektig fortært på en solfylt og stor terrasse utenfor huset på Aunøya.

Etter ei lang og god matøkt var det så klart for å velge mellom forskjellige aktiviteter: kubbspill, bading for de mest vågale, roing i flotte trebåter, kapproing i stødige kajakker. Vi fikk en demonstrasjon på hvordan vi kan lage kjempegode grillpakker med fisk og grønnsaker, og der var mange som snakket om at dette skulle de prøve senere i sommer. Det ble underveis også rom for gode samtaler og muligheter til å ta livet helt med ro, det være seg inne eller ute.

Mange dro hjem med mange fine bilder på mobilen, og det ble utvekslet mange artige bilder. På hjemturen snakket alle om at denne turen ville de huske lenge!

Vi takker alle sammen, både elever og ansatte, for at vi fikk oppleve ei av øyas mange perler denne flotte sommerdagen!