New Articles

20. juni rykket politiet ut til Fjellværsøya etter melding om knivtrusler. Der kom de opp i en pågående situasjon der gjerningsmannen truet med å drepe tre andre menn med kniv. Den ene fortalte at han måtte forsvare seg med en planke for å unngå knivstikk. Gjerningsmannen prøvde å stikke av da politiet kom, men ble lagt i bakken. Det ble først meldt at både gjerningsmann og de truede var skadet, men det viste seg senere å ikke stemme.