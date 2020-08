Direkte kl. 14: Høie forklarer de nye munnbind-reglene

New Articles

I dag (fredag) kl. 14 holder Regjeringen pressekonferanse om de nye retningslinjene for bruk av munnbind. Tidligere i dag varslet Helsedirektoratet at det vil komme regler for bruk av munnbind også i Norge.

- Vi vil anbefale bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding.

Klokka 14 i dag (fredag) holder helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland pressekonferanse. Direktesendinga kan følges på linken nedenfor. Det er ventet at Regjeringa her presiserer hvilke situasjoner det er snakk om.

Se sendinga her: