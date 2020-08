Jonas Gahr Støre til Hitra og Frøya

New Articles

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og en delegasjon av ordførere og fylkespolitikere kommer onsdag og torsdag til Øyregionen. Gahr Støre skal blant annet sette seg inn i lokalt næringsliv, lokalt helsevesen og også overvære Toppidrettsveka.

Gahr Støre ankommer fra Heim og Orkland utpå onsdagen. Da skal han og følget ut til Bogøya hvor det blir en ganske uformell samling med blant annet quiz.

- Alle delene av programmet, med unntak av besøket ut til havmerden, er åpent for alle. Så om folk i Øyregionen ønsker å treffe Jonas, har de nå mulighet. Dette blir snippeløst, sier Berit Flåmo i Frøya Arbeiderparti. Sammen med sine kollegaer i Hitra Arbeiderparti, utarbeider de nå et program for partileder-besøket.

I tillegg til Gahr Støre, kommer blant andre fylkesordfører Tore O. Sandvik, fylkespartileder Per Olav Hopsø, stortingspolitiker Jorodd Asphjell og en del andre ordførere og varaordførere, i alt et følge på rundt 20 personer. Torsdag skal noen til SalMars havmerd på Frohavet, mens den øvrige delen av delegasjonen skal bli orientert om blant annet Blått kompetansesenter, Mausund Feltstasjon, Øyrekka folkehøgskole og et møte med Helge Gaasø. Senere på dagen skal Gahr Støre til Hitra helsetun, og lære mer om hvordan Hitra scorer så høyt i nasjonal målestokk på sitt helsevesen, samt et besøk til Hitra frivilligsentral.

- Han skal også overvære Toppidrettsveka, forteller Lars Erik Strand Vitsø, partileder i Hitra Arbeiderparti.

Vitsø og Flåmo er begge godt fornøyd med at partilederen kommer til Øyregionen.

- Det er veldig artig og stort for oss at Jonas kommer og vil bruke av tida si her ute. Vi er jo en viktig havbruksregion, og det er mye som skjer her, sier Flåmo.