Skolestart–foreldre er verst med mobil-«misbruk»

- Snart er det skolestart, og for mange foreldre særlig med hjemmekontor kan det være ekstra fristende å kjøre barna til skolen. Nå viser nye tall at hele 64 prosent av foreldre med minst tre barn bruker mobilen uten handsfree mens de kjører.

Dette skriver forsikringsselskapet Gjensidige i en pressemelding.

- Dette er ikke bra, og når vi nå regner med at det blir ekstra trafikkert rundt skolene kan det lett oppstå farlige situasjoner, ikke minst hvis man bruker mobilen mens man kjører, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige. Selskapet har forståelse for at noen kanskje er nødt til å kjøre, og at det kan være fristende å lese beskjeder eller snakke i mobilen mens man sitter bak rattet, men oppfordringen er klar.

- Så langt det er mulig bør du begrense kjøring i skolens nærområde, og ligg for all del unna mobilen når du kjører, særlig i nærområdet til skolen, sier han.





Blant de med et og to barn er det 55 prosent som bruker mobilen uten handsfree. For bilister generelt er det 4 av 10 som bruke mobil uten handsfree. Dessuten viser undersøkelsen at 6 av 10 bilister har opplevd at mobilen har tatt oppmerksomheten bort fra veien, og blant disse førte det for en tredjedel til farlige eller ubehagelige situasjoner.

Tallene er hentet fra en undersøkelse Ipsos har utført for Gjensidige.

Gjensidige har de siste årene gjort en rekke undersøkelser knyttet til mobilbruk og skjermbruk i bil, og tallene er urovekkende.

Kraftig gebyrøkning

- Vi har stilt spørsmål på flere ulike måter, og det bildet som tegner seg er klart og tydelig: Alt for mange lar seg distrahere av mobil og andre skjermer når de kjører bil, og dette skaper farlige situasjoner. Vi mener at tiden dessverre er moden for en kraftig økning i gebyrsatsene for mobilbruk i bil, sier kommunikasjonssjefen. Gjensidige foreslår bøter på inntil en månedslønn, på samme måte som ved promillekjøring, i de verste tilfellene.

- Kraftige bøter vil svi ut fra den lommeboka man har, og vi tror det vil skremme bilistene fra å fikle med mobilen mens de kjører, sier han.

Rysstad understreker at bøtenivået bør variere ut fra alvorlighetsgrad, og påpeker at flere liv har gått tapt som følge av mobilbruk i bil.

Avkortning

Forsikringsselskapene straffer mobilbruk ved å redusere erstatningene når trafikkuhell kan knyttes til mobilbruk. I grove tilfeller har Gjensidige avkortet erstatninger med mer enn 100.000 kroner.