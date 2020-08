New Articles

Dolmøy idrettslag bestemt at det blir fotballcup for de yngste også i år. Klubben gjør en rekke tilpassinger for å være på den trygge siden.

- MOWI-cup arrangeres også i år – for 15. året på rad, forteller idrettslaget. Den årlige cupen går av stabelen 22. august 2020 og er for jentelag og guttelag i aldersbestemt fotball i alderen 6-12 år. Dolmøy IL forteller at det i år er påmeldt 31 lag og at det spilles 3’er, 5’er og 7’er-fotball.

- Smittevern er viktig, og Dolmøy IL har utarbeidet en smittevernplan i henhold til Norges fotballforbunds veiledere. For å gjennomføre cupen i år må vi gjøre viktige tilpasninger, både i henhold til antall personer på stadion, hyppigere renhold og registrering av alle deltakere (også tilskuere), for å nevne noe. Det er blant annet en kvote på hvor mange personer inkludert tilskuere et lag totalt kan stille med. Vi legger til rette for et hyggelig og trygt arrangement på MOWI-cup 2020, skriver idrettslaget.