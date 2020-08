New Articles

Som øyrikets svar på USAs storkonkurranse Ryder Cup, ble det i helgen arrangert "Øycup" - en golfkonkurranse som strekker seg over flere dager og øvelser på en lokal golfbane. I fjor ble cupen arrangert for første gang etter initiativ fra Frøya og Pål Stensen, men i år skulle det være Hitra sin tur til å by opp til kamp. 16 spillere deltok i arrangementet, både kvinner og menn, med 8 for Hitra og 8 for Frøya.

Helgens lokaloppgjør begynte med to runder på lørdag, der øvelsen Foursome var først ut. Der spiller man to og to på lag, med annethvert utslag, og annethvert slag på ballen til man er i hullet. Andre runde er Fourball, alle i lagene slår hver sin ball, der den beste scoren gjelder for laget. Søndagens tredje og siste runde er singlekamper.

Frøya går seirende ut fra lørdagens to runder med 5-3, men etter Hitras 5-3 seier på søndag sto det likt mellom golfklubbene. Ved uavgjort skal det hele avgjøres med omspill på alle på hull 1 og 2, og det var her Hitra slo seg inn til seier med 9-8 som seiersresultat.