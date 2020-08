Fortsetter med direktesendinger

New Articles

Hitra kommune har i likhet med mange andre kommuner direkteoverført kommunestyremøtene på webtv for tilhørerne. Da korona kom, ble det også innført nett-tvsendinger fra andre politiske møter, siden det ikke var tillatt å ha tilhørere i samme rommet.

Nå varsler Hitra kommune at de vil fortsette å overføre alle politiske møter på nett. Dette gjelder møtene i

Hitra kommunestyre

Hitra formannskap

Utvalg for Plan, landbruk og miljø (UPLM)

Utvalg for Helse og omsorg (UHO)

Utvalg for Oppvekst (UOP)

- Kommunen har sterkt fokus på smittevern. Å overføre alle politiske møter på nett vil bidra til å redusere smitterisikoen og øke tilgjengeligheten til politiske møter. Nå kan alle se og høre møtene fra godstolen, sier kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther i en pressemelding.

- Møtene vil inntil videre kun være tilgjengelig via nettbasert overføring. Vi starter med dagens møte (onsdag 19. august) i Utvalg for Plan, landbruk og miljø, forteller kommunen. Dette møtet ser du her fra kl. 17:00.

Sæther forklarer hvordan tilhørere kan finne fram til sendinga:

Møtene vil bli kunngjort på kommunens nettsider under Politikk og samfunn - Politiske møter Web-TV. Deretter velger du møte på menyen til venstre. Sakslistene til møtene, med tilhørende saksframlegg, blir normalt lagt ut ca. 7 dager før møtet. Du finner disse under Politiske utvalg under samme fane på nettsida. For oversikt over politiske møter velger man Møteplan i samme fane.