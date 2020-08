Storstreik avverget 22 timer på overtid

New Articles

Oppdatert kl. 23:00 fredag: Enighet i meklingen.





Det er oppnådd enighet i lønnsforhandlingen i frontfagene, rundt 22 timer etter at meklingsfristen egentlig gikk ut.

Rammen er på 1, 7 prosent. Det gir en lønnsvekst på vel 8400 kroner for en industriarbeider.

Først fredag klokken 22:38 kunne riksmekler Mats W. Ruland, sammen med Jørn Eggum og Norsk Industris direktør Stein Lier Hansen, slå fast at det er blitt enighet i tarifforhandlingene på Industrioverenskomsten.

Da hadde partene forhandlet over 22 timer på overtid.

Ansatte i fire bedrifter i Øyregionen var på forhåndt utpekt til å kunne bli tatt ut i streik.

Fellesforbundet og Norsk Industri hadde frist til midnatt torsdag 20. august med å komme til enighet på Industrioverenskomsten. Frontfaget legger rammene for de øvrige tariffoppgjørene.

– Dette har vært et krevende oppgjør, mye på grunn av den situasjonen Norge og resten av verden er i. Men sammen med Fellesforbundet og Riksmekleren har vi kommet frem til et oppgjør vi kan stå inne for, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til vg.no sent fredag kveld.