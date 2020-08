Hedersmerke og -medalje for svært lang innsats

New Articles

Anton Olaf Haftorsen og Tor Aune ble denne uka tildelt heder for lang og god innsats i sine jobber Frøya kommune. Anton Olaf Haftorsen har 33 år bak seg i Frøya kommune, mens Tor Aune har 40 år i kommunen.

Her er begrunnelsen, gjengitt på Frøya kommunes nettsider:

"KS-hedersmerke ble tildelt Anton Olaf Haftorsen for lang fartstid og betydningsfulle innsats for Frøya kommune. Anton Olaf har hatt Frøya kommune som arbeidsgiver i hele 33 år. Tor Aune ble tildelt KS-hedersmedalje for 40 års ansettelse i Frøya kommune. KS-hedersmedalje tildeles folkevalgte eller tilsatte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune."