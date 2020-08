New Articles

Hjorten Hotell Hitra AS ble i juli i fjor solgt til Vabe Holding AS, som eies av Valborg Bekken. Da var det kjent at driften hadde et underskudd på tre millioner kroner i 2018. I 2019 økte underskuddet til drøyt 4, 1 millioner kroner, viser regnskapstall som nettopp er rapportert til Brønnøysundregistrene. Selskapet har ikke hatt overskudd siden hotellet åpnet i 2016.