Forlenger oppholdsforbudet enda en gang

New Articles

Politiet forlenger oppholdsforbudet i Nessadalen og vindkraftområdet enda en gang. Oppholdsforbudet ble innført første gang 19. august i 2019.

-.Det er foretatt en fornyet vurdering og det er grunnlag for fortsatt oppholdsforbud. Begrunnelsen for at det besluttes oppholdsforbud, er som tidligere, at det i lengre tid, ved gjentatte anledninger, har vært utøvd ferdsel/aktivitet som har hindret TrønderEnergi i å utføre/få utført arbeid i forbindelse med oppføring av vindturbiner på stedet. Videre at det er blitt utført flere straffbare handlinger rettet mot TrønderEnergi sin aktivitet på stedet, samt atferdsel på stedet utgjør en sikkerhetsrisiko i forbindelse med montering av vindturbinene og deler av anlegget er spenningssatt, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Nå, som før, poengterer politiet at "Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens §30, nr.1, jf § 5 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats."

Det eksisterende oppholdsforbudet gjelder til og med 31. august 2020 klokken 24:00. Forlengelsen gjelder fra og med 1. september 2020 kl. 00:00 til og med 31. oktober 2020 kl. 24:00.

- Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet, skriver politiet.