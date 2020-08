Godt fornøyd med 882 millioner kroner i overskudd

New Articles

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 882 millioner kroner i andre kvartal 2020, ned fra 990 millioner kroner i samme periode i 2019. Den norske virksomheten leverte ett operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 912 millioner kroner i andre kvartal 2020, ned fra 964 millioner kroner i samme periode i 2019.

- SalMar-konsernet har lagt bak seg nok et sterkt kvartal, til tross for vedvarende turbulens og usikkerhet i det globale laksemarkedet som følge av koronapandemien. Solid drift og sterke biologiske prestasjoner i vår norske virksomhet bidro til reduserte kostnader og gode marginer, sier konsernsjef Gustav Witzøe i SalMar i en pressemelding torsdag morgen.

Samlede driftsinntekter utgjorde i overkant av 3,3 milliarder kroner i kvartalet, en økning på 0,4 prosent fra andre kvartal i 2019. SalMar slaktet 40 900 tonn i kvartalet, mot 41 400 tonn i tilsvarende periode i fjor. Det operasjonelle driftsresultatet per kilo endte på 21,56 kroner per kilo i andre kvartal i år, ned fra 23,90 kroner per kilo i andre kvartal i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak redusert laksepris, påppeker selskapet.

- Segment Midt-Norge leverer igjen et sterkt resultat, og høster fruktene av operasjonelt fokus og solide biologiske prestasjoner. Generasjonen med fisk som har stått for majoriteten av volumet i kvartalet, satt i sjøen våren 2019, har vist svært gode prestasjoner og bedre enn foregående generasjoner. I tredje kvartal starter slakting av generasjonen satt i sjøen høsten 2019. SalMar forventer kostnader på tilsvarende nivå for Segment Midt-Norge i tredje kvartal, samt et noe økt slaktevolum, sammenlignet med andre kvartal, rapporterer selskapet.

Også segment Nord-Norge leverer et meget godt resultat, mens andre kvartal ble et svakt kvartal for Arnarlax på Island. Her sliter konsernet med høy dødelighet og høye kostnader som følge av utfordringer med vintersår på fisken.

Styret mener SalMar har et godt grunnlag for fortsatt positiv utvikling, både innenfor havbasert og tradisjonell oppdrettsvirksomhet.