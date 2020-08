Sensommerlørdag med vann-aktiviteter og minimarked

New Articles





- Det er meldt skapelig vær på lørdag, og vi benytter anledningen til å invitere til en hyggelig dag i Fillan.

Det skriver visithitra på sine nettsider

Det inviteres både til vannaktiviterer i nærmiljøanlegget Aurn og til minimarked i Fillan sentrum. I Aurn skal Elen Hestnes vise fram den nye fartsotten SUP - stand up paddling, og det er mulighet for å prøve selv for den som har lyst.

Hitra idrettslag er også til stede med flere av sine avdelinger for å informere om klubbens aktiviteter i høst og vinter. Ved Aurn starter også den nye turstien som går over til Vikan.

I Fillan sentrum er det et minimarked utenfor hovedinngangen til Hjorten kjøpesenter der en rekke lokale produsenter selger grønnsaker, snittblomster, oster og bær.

- Økologisk dyrket alt sammen, poengterer VisitHitra.