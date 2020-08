- Vil gi  deltakerne positive fotballopplevelser

New Articles

For 14. gang arrangerers snart Tine fotballskole Hitra for gutter og jenter i alderen 6-12 år. Fotballskolen er et samarbeid mellom Tine Norske Meierier og Hitra FK.

Begivenheten finner sted i Hitra idrettspark 5.- og 6. september.

Instruktører under fotballskolen vil være spillere fra Hitra Fotballklubbs G19 samt damer og herrer seniorer.

- Målet for fotballskolen er å gi deltakerne positive opplevelser med fotball slik at gleden og interessen for sporten øker., uansett alder, kjønn og ferdighetsnivå, forklarer leder i Hitra FK, Kjersti Rønningen.

Alle som deltar får fotball-tskjorte, fotball, lunsjmåltid begge dager samt en overraskelse.

Det er utarbeidet en egen godkjent gjennomføringsplan/smittevernplan som skal sikre at smittevernet blir overholdt under hele arrangementet.

- Som vanlig deler vi også i år ut SalMars talentpris til HFK-ere som har gjort seg positivt bemerket på fotballbanen. Dette skjer under fotballskolen lørdag (5. sept), opplyser Rønningen





Klubben har fortsatt ledige plasser på fotballskolen, og håper både jenter og gutter melder seg på.

Påmeldingsfrist er søndag 30.august. Påmeldingsinfo finner du på hitrafk.no