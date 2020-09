Neste uke lanserer kinoen på Hitra et helt nytt tilbud

New Articles

Etter ønske fra barselgruppa på Hitra setter Hitra kino nå i gang med babykino. Første film ut er helt ferske "Dianas bryllup" den 16. september.

Marie Blokhus og Pål Sverre Hagen spiller hovedrollene i denne norske komedien med en handling som spenner seg over 30 år.

Filmen handler om det nygifte paret Liv og Terje og deres nyfødte datter Diana. Liv og Terjes heisatur av et ekteskap blir observert fra sidelinja av Diana, helt fra hun er baby til hun flytter hjemmefra. Alt hun kan se er verdens verste foreldre som på ingen måte gjør så godt de kan. Når det så 30 år senere skal stå enda et bryllup, og det er Diana som skal gifte seg på et gods i Sverige, står nervene i høyspenn. Og verre skal det bli.