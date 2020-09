New Articles

Torsdag formiddag drar en delegasjon fra Pensjonistpartiet her i Øyregionen til Trondheim for å overlevere en underskriftsliste til fylkets veisjef Eva Solvi og Trøndelag fylkeskommune. Listene inneholder krav om et beredskaps-fergeleie. Pensjonistpartiet på begge øyene har lenge forfektet dette behovet, ikke minst nå når Frøyatunnelen og Hitratunnelen står foran oppgraderinger som vil bety stengt tunnel i lengre perioder.