Nå kan du søke refusjon for eierløst marint avfall

New Articles

Holde Norge Rent opplyser at refusjonsordningen er åpen for alle som har hatt utgifter til transport og/eller behandling av eierløst marint avfall eller transport av frivillige til/fra ryddeaksjoner. Men husk at søknaden må være inne før 15. november!

Refusjonsordningen for eierløst marint avfall åpnet 1. september for alle som har hatt utgifter til transport og/eller behandling av eierløst marint avfall eller transport av frivillige til/fra ryddeaksjoner. Avfallet må dessuten være samlet inn på frivillig basis, og ryddeaksjonene må være registrert i Rydde (tidligere Ryddeportalen).

Se mer informasjon og alle kriterier: Refusjonsordningen

Registrer din søknad i Rydde

Nytt av året er at søknadsskjemaene er integrert i Rydde. Søknadene fylles ut direkte i Rydde og sendes også fra Rydde.

– Vi håper integreringen av søknadsskjemaene i Rydde vil gjøre søknadsprosessen enklere, og vi står til tjeneste for alle som trenger bistand i forbindelse med denne oppgraderingen, sier fagleder Mari Mo Osterheider.

Skal du søke refusjonsordningen for utgifter knyttet til opprydding av eierløst marint avfall må du gjøre dette innen 15. november 2020, og refusjon utbetales innen utgangen av 2020.