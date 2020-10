Busstreiken er over. Her er planen for å få bussene igang igjen

New Articles

Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på den ene siden og NHO Transport på den andre siden ble på morgenkvisten enige om en revisjon av Bussbransjeavtalen.

- Vi er glade for at streiken er over. Ikke minst av hensyn til passasjerene, som igjen kan bruke bussen for å komme til jobb, skole og fritidsaktiviteter på en miljøvennlig og sikker måte. Vi er også fornøyd med at oppgjøret ble holdt innenfor frontfagets ramme på 1,70 prosenter, noe som hele tiden har vært en forutsetning fra arbeidsgivernes side, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Et flertall i Yrkestrafikkforbundets forhandlingsdelegasjon anbefaler oppgjøret, som nå skal til avstemming blant medlemmene.

- Vi har vist arbeidsgiversiden at vi mener alvor og er villige til å sette makt bak kravene. Vi har mer enn doblet det opprinnelige tilbudet fra arbeidsgiver, uttaler forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Også bussene på Hitra og Frøya har stått etter at streiken ble trappet opp på mandag.

Skoleelever og foreldre berørt av busstreiken -Det merkes jo hvor viktig bussjåførene er i et samfunn som Hitra.

Det gis et generelt tillegg på kroner to per 1. april 2020 pluss et tillegg på kroner 3,50 per 1. oktober. Sistnevnte tillegg er en kompensasjon for etterslep etter det samordnede hovedoppgjøret i 2018, og det gis en økning i fagbrevtillegget på en krone fra og med 1 .oktober. Samtidig er minstelønnssatsene regulert. Det skriver NHO i en pressemelding.

Streiken ble igangsatt etter meklingsbrudd 20. september og ble ytterligere trappet opp fra og med 28. september. Ved avslutning av konflikten var i alt 8.300 sjåfører tatt ut i streik. Ifølge NHO vil bussene komme i gang igjen tidlig på ettermiddagen, men det kan forekomme en del avvik resten av dagen.

- Vi har fått bekreftet fra alle operatørene at det aller meste vil gå fra klokka 12 og utover. Vi vil informere i våre kanaler hvis det er avganger som ikke går. Vi oppfordrer folk til å gå inn på våre informasjonskanaler og sjekke sine avganger, sier kommunikasjons- og driftsdirektør Grethe Opsal i AtB til adressa.no