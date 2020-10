Holder førjulsklassiker på Hitra for femte året siden 2012

New Articles

Holmen/Hjertaas produksjoner og Dolmsundet hotell presenterer førjulsklassikeren "Jul i Hjertåsen" for første gang i lavvoene på Dolmsundet.

– Vi spilte her i sommer og ble veldig begeistret for fasilitetene i lavvoene og på området rundt. Dolmsundet ligger også så godt som i hjertet av øyene og gjør kanskje forestillingen mer tilgjengelig for både hitterværinger og frøyværinger, forteller Gunhild Hjertaas.

Etter sommerens gode erfaringer har Holmen/Hertaas og Dolmsundet hotell bestemt seg for å videreføre samarbeidet, og nå er det klassikeren "Jul i Hjertåsen" som står på programmet. Selv om jula feires på Dolmsundet i stedet for i Hjertåsen ved Sandstad, lover arrangørene like mye god og varm julestemning, spesielt siden lavvoene på Dolmsundet er oppvarmet.

– I tillegg står Stian og resten av Dolmsundet hotell for servering og lager skikkelig julestemning på området, sier Kari Wist Holmen.

Dette blir femte året siden 2012 at forestillingen spilles på Hitra. Man kan kanskje derfor gå så langt som å kalle den en førjulstradisjon? For Holmen og Hjertaas gir det i alle fall en ekstra god julestemning å spille forestillingen på Hitra.

– Det er takket være Berit Strøm sitt initiativ at denne forestillingen ble skrevet og handlingen lagt til Hitra. Siden da har det blitt den forestillingen vi har laget som har blitt spilt mest og på flest steder, forteller Hjertaas.

Dolmsundet hotell sørger for at forestillingen går av stabelen etter gjeldende smittevernsforskrifter. Dette medfører at det blir et begrenset antall billetter per forestilling.