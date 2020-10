– Ingen vil få besøk av bøssebærere i år

New Articles

I forbindelse med TV-aksjonen 2020 er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Mandag 5. oktober åpnet det for å gi til de digitale bøssene, og

i år går pengene til WWFs sitt arbeid for å bekjempe plast i havet.

– I år vil det være digitale bøsser gjennom Spleis som er Sparebank1 sin plattform. På grunn av Covid-19-pandemien vil ingen få besøk av bøssebærere i år, forteller Siw Aina Strømøy ved Frøya Frivilligsentral.

– Vi ber derfor særlig de yngre om å hjelpe eldre som kanskje ikke er så digitalt vant med å få gitt sine bidrag i år, sier Knut Arne Strømøy.





Åtte millioner tonn plast

Hvert år havner åtte millioner tonn plast havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også mennesker. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia skal bruken av unødvendig plast reduseres.

– Det å bekjempe plast i havet er jo et veldig aktuelt tema her i øyregionen. Plast som kastet andre steder i verden havner til slutt her oppe. Det er derfor viktig å bidra til å bekjempe et så voksende miljøproblem, sier Knut Arne Strømøy.





Kan gi gjennom kommunen eller lokale grendelag

For å gi et bidrag til TV-aksjonen kan man gå inn på spleis.no. Her kan man for eksempel søke opp sin kommune, en lokal bedrift eller et grendalag og gi et bidrag deres innsamlingsbøsse.

– Det spiller ingen rolle hvilken digital bøsse man gir til, så lenge pengene går til WWF og TV-aksjonen. Likevel kan det jo være artig å for eksempel gi gjennom sitt lokale grendalag eller lignende, sier Siw Aina Strømøy.

Den digitale innsamlingsaksjonen varer frem til 1. november, og 18. oktober er det offisiell TV-aksjonsdag med sending på NRK.