New Articles

ASVL, arbeidsgiver og interesseforening for vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge, sender både ros og ris til regjeringas forslag til neste års statsbudsjett.

- Vi er glade for at regjeringen har en egen satsing på tilrettelagt arbeid, og vi vil rose regjeringen for at de over tid har trappet opp nivået. Likevel er det for lite, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL i en pressemelding.

ASVL mener det er behov for minst 800 nye tilrettelagte jobber hvert år. Regjeringen dekker ikke engang halvparten av behovet, mener ASVL.

- Disse kommer i tillegg til de mange tusen som står i kø fra før. Likevel foreslår regjeringen kun 300 nye jobber i 2021, påpeker organisasjonen.

Les også: Marion og Dalpro skrev avtale med hotellet:

- 8 av 10 utviklingshemmede mellom 18 og 25 år står uten jobb. I praksis går de fleste rett over i arbeidsledighet i det de fullfører skolen. Sånn kan vi ikke ha det lenger, sier Sandvik.

-Tilrettelagte jobber er ikke minst viktig nå når koronapandemien fører til at mange i målgruppen har mistet sosialt nettverk og aktivitetsmuligheter, sier Sandvik.

Regjeringen foreslår også over 800 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak.

- Dette er en gledelig og nødvendig satsing. Vi er glade for at regjeringen påpeker at en betydelig andel av tiltaksplassene forbeholdes personer med nedsatt arbeidsevne, sier Sandvik.

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for 200 vekst- og arbeidsinkluderingsbedrifterover hele landet. Bedriftenes samfunnsoppdrag er å gjøre arbeid mulig for alle.