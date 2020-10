New Articles

- Høie sier at sykepleiermangelen haster mest. Da hadde det jo vært veldig fint om det også kom noen tiltak for å løse utfordringen. Jeg står ved tidligere kritikk. Høie har gode intensjoner og god retorikk, men her har han hatt en gylden mulighet til å gjøre noe med sykepleiermangelen – men jeg ser få konkrete tiltak i statsbudsjettet.