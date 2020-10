Nye, mer klimavennlige tog på trønderstrekninger

New Articles

I Trøndelag starter for alvor anleggsarbeidene på elektrifiseringsprosjektet på Meråkerbanen og Trønderbanen mellom Trondheim og Værnes.

Det påpeker samferdselsminiter Knut Arild Hareide i forbindelse med framlegging av forslag til statsbudsjett for 2021. I tillegg blir det faset inn 14 nye såkalte bimodale togsett som skal erstatte gamle dieseleltog på de to banene og deler av Rørosbanen. De 14 hybridtogene skal gjøre togtrafikken i Trøndelag mer miljøvennleg.

– Regjeringa satser på en kraftig oppgradering av jernbanen. Med forslaget for 2021 har vi mer enn doblet bevilgningene siden 2013. For første gang foreslår vi over 30 milliarder kroner til jernbaneformål, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

- I 2021 prioriterer regjeringa full framdrift i allerede igangsette byggeprosjekt, ikke minst på InterCity-strekningene på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen. Budsjettforslaget gjør det mulig med anleggsstart på InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli på Dovrebanen, skriver departementet.