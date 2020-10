Auksjonerer bort dronefoto, en dag med driftsavdelinga og andre eksklusive opplevelser

New Articles

Hitras aksjonskomite går nye veier for å forsøke å skaffe mest mulig penger til årets TV-aksjon, som av koronaårsaker ikke kan gjennomføres på tradisjonell måte med bøsseaksjon på dørene. I år foregår innsamlinga digital med betalingstjenester som Vipps.

Og det foreløpig siste tiltaket: auksjon av helt spesielle objekter.

Disse håer aksjonskomiteen kan inkassere fine summer til TV-aksjonen og en god opplevelse for den med det høyeste budet.

For på auksjonslista står

valgfri fotografering med reklamefotograf

eksklusiv familietur med Nattseilerne i gammel seilbåt

en halv dag med driftsavdelinga

en eksklusiv kinoforestilling for deg og familien

dronefotogafering av eiendommen din

Aksjonskomiteen har også laget to lokale spleiser for TV-aksjonen, den ene for private, den andre for næringslivet. Linker til dem begge og mer informasjon om auksjonen finnes på Hitra kommunes nettsider.

Pengene fra TV-aksjonen på NRK i 2020 går til WWFs arbeid med å bekjempe plast i havet. Hvert år havner åtte millioner tonn plast i havet. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss mennesker.