Sykepleierne godtar ikke resultatet fra lønnsforhandlingene. Kan bli streik

New Articles

Sykepleierne godtar ikke resultatet fra lønnsforhandlingene. Det blir dermed videre mekling og resultatet kan bli streik.

Det skriver NRK nå mandag.

– 95 prosent av medlemmene som har stemt, sa nei. Det betyr at vi har forkastet den løsningen som ble fremforhandlet. Vi går dermed videre til mekling for å få til et bedre tilbud som er bedre for å rekruttere, mobilisere og beholde livsnødvendig kompetanse som sykepleiere har, sier Leder i Norsk Sykepleierforbund, NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen til NRK.