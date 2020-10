Politiet forlenger oppholdsforbudet ut året

New Articles

Politiet har igjen forlenget oppholdsforbudet som ble innført 19. august 2019 i forbindelse medvindkraftutbyggingen på Frøya.

"Det er foretatt en fornyet vurdering og det er grunnlag for fortsatt oppholdsforbud. Begrunnelsen for at det besluttes oppholdsforbud, er som tidligere, at det i lengre tid, ved gjentatte anledninger, har vært utøvd ferdsel/aktivitet som har hindret TrønderEnergi i å utføre/få utført arbeid i forbindelse med oppføring av vindturbiner på stedet. Videre at det er blitt utført flere straffbare handlinger rettet mot TrønderEnergis aktiviteter på stedet, samt at ferdsel på stedet utgjør en sikkerhetsrisiko fordi det fortsatt vil foregå en stor del anleggsvirksomhet inne på området og deler av anlegget er spenningssatt," heter det i en pressemelding sendt ut fra politimesteren i Trøndelag i dag.

Det nye oppholdsforbudet gjelder til og med 31. desember 2020 kl. 24:00, altså ut dette året.

- Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens §30, nr.1, jf § 5 – kr 8 000., skriver politiet.