New Articles

Skatteetaten overtar skatteoppkrevingen fra kommunene 1. november. Det betyr at alle henvendelser om skatt skal rettes til Skatteetaten.

De fleste henvendelser skal tas digitalt på nett eller via telefonen, ved behov for personlig oppmøte er det nærmeste kontoret for Øyregionen nå på Orkanger.

Det er en historisk endring når hele skatte-Norge samles i én etat. Nesten 1100 ansatte overføres fra kommunene til Skatteetaten, sammen med oppgavene sine.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av eiendomsskatt og kommunale avgifter.

– Nå trenger du ikke lenger vurdere om du skal henvende deg til kommunen eller Skatteetaten når du trenger hjelp med skatt – du får svar på alle skattespørsmål på ett sted, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark i en pressemelding.

På nettsida skatteetaten.no finner du svar på de fleste spørsmål, og du har mulighet til å sende inn spørsmål og søknader, og bestille utskrifter og klager. Skatteetaten har også chat, telefon 800 80 000 og Facebook.

Skatteetaten har kontorsted 57 steder i landet. Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter timebestilling.