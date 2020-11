Åkerblå kjøper sin femte båt fra Skarsvåg

New Articles

Åkerblå AS har i dag inngått avtale med Skarsvåg Boats om kjøp av sin femte båt, forteller Åkerblå i en pressemelding.

Båten er av typen Skarsvåg 1000, lengde 10,8 meter og 3,65 meter bred. Båten har en prislapp på ca. 4 mill kroner. Båten er rigget for at selskapet kan utføre sine miljøtjenester på eksisterende og fremtidige oppdrettslokaliteter. Båten vil bli stasjonert i Sandnessjøen.

Eier i Skarsvåg Boats AS, Kai Egil Skarsvåg, forteller at båten er tegnet og utviklet i tett samarbeide med de som skal bruke båten.

Skarsvåg sier videre at han er stolt av samarbeidet med Åkerblå AS, og at de har valgt kjøp av sin femte båt hos Skarsvåg Boats AS.

Leder for miljøavdelingen i Åkerblå AS Kenneth Jørgensen utdyper kjøpet av ny båt som fremtidsrettet og at det handler om videreutvikling av Åkerblå AS som miljøbedrift.

- Åkerblå AS ønsker å øke tilgjengeligheten for våre kunder, og med økt oppdragsmengde i Sandnessjøen og omegn, er det viktig og ha en driftssikker og effektiv båt tilgjengelig.

Båt vil være klar til drift medio desember i år.

Åkerblå AS har i dag 20 avdelingskontor langs hele kysten, fra Alta til Haugesund, og når ny båten er levert vil vi ha 5 båter.