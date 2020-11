Her inne er jula allerede i full gang

New Articles

Håndarbeidsgruppen Flittige Bier er på plass i Fillan Grendahus med årtets håndarbeidsprodukter i Julehusets gavebutikk.

-Vi holder åpent sju dager i uken frem til julaften, forteller Mildrid Dypsland Olsen som er en av de flittige biene.

Hun forteller at de er fem damer som bruker å møtes en gang i måneden for å dyrke håndarbeidshobbyen og at det er tre damer til som er med når det passer seg slik.

-Alle håndarbeidsproduktene du finner i Julehusets gavebutikk er laget av disse flittige damene. Her finner du mye forskjellig strikk som for eksempel luer, votter, sokker og gensere. Vi har mye forskjellig julepynt, dekorasjoner, kranser, engler, nisser, maritime dekorasjoner og forskjellige støpte ting. I år kan man også kjøpe hjemmelaget urtesalt, chiliolje, frukt og bærgeler laget av Ida Holm, forteller Mildrid.

I Julehusets gavebutikk finner man håndarbeid og diverse produkter laget av Anne Indegård, Erna Haugen, Ellen Handberg, Hilde Eide, Britt Anne Sagberg og Eveline Watkin.

-Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å ta turen innom sier, Mildrid Dypsland Olsen.