Anfal spiller sin første landskamp i Ghana

New Articles

Tidligere HFK spiller Anfal El Yamani Haida (17) med foreldre fra Marokko og som er vokst opp på Melandsjø ble tidligere i høst rekruttert til det Marrokanske landslaget. Hitterværingen har gjort det så bra på samlingene at hun har blitt flyttet direkte opp til U20-stallen (fra U17) og nå trener hun med A-laget.

- I morgen spiller jeg min første offisielle landskamp for Marokko mot Ghana. Her er det 30 varmegrader og egentlig alt for varmt. Det gikk veldig fint på treningen sammen med laget i dag. Folk i Ghana er kjempehyggelig, positive, åpne og snille, forteller hun.

På spørsmål om hvordan man forbereder seg for første gang til en landskamp så forteller hun at hun skal bare slappe av, spise og drikke mye vann.

- Jeg har blitt kjent med laget på samlingene og gjennom treningskamper. Det er en fin gjeng, foruten spillerne i Marokko, bor noen i Frankrike, Nederland og så er vi to fra Norge. Det er veldig spennende og jeg tror det kommer til å bli artig kamp i morgen, sier Anfal.

Hun forteller at hun flyttet fra Hitra til Trondheim for å gå på idrettslinja på Strinda VGS slik at hun kunne satse på fotballen. I fjor høst debuterte hun på 1. divisjonslaget Byåsen damelag i fotball.

-Målet mitt er å bli profesjonell fotballspiller slik at jeg kan leve av å spille fotball, forteller den dyktige landslagspilleren..

Det virker som den unge fotballspilleren er på god vei til å nå målet sitt og lokalavisa ønsker Anfal lykke til med landskampen mot Ghana i morgen.