Vil legge OBOS-kvaliken til Frøya storhall

New Articles

Frank Lidahl, leder for Ranheim Toppfotball, foreslår å legge alle kvalik-kampene i OBOS-ligaen til Frøya, nærmere bestemt Frøya Storhall. Datoene for forslaget er 16.-22.desember. Det skriver froya.no.

OBOS-ligaen er den nest øverste divisjonen i norsk herrefotball. Koronasituasjonen gjør det krevende å avslutte sesongen i de øverste divisjonene og Lidahl foreslår dermed å samle alle kampene på ett sted.

Dagens situasjon gjør at det er veldig lett å havne i karantene. Lidahl forklarer til froya.no at valget om Frøya baserer seg blant annet på at kommunen ikke har registrert smitte og at hall-fasilitetene er veldig gode.

Også daglig leder i Frøya Storhall, Therese Solli Sandvik, liker ideen.

- Det er en kongeidé. Vi er med tvert, og tar imot lagene med åpne armer, om det skulle bli aktuelt, sier hun ti froya.no.

OBOS-laget Ranheim Toppfotball har ved flere anledninger benyttet Frøya storhall til treningssamlinger. Ranheim ligger i øyeblikket på fjerdeplass på tabellen.