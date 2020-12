New Articles





Denne adventssøndag bærer navnet forventningens adventssøndag. Forventing er et ord med mange følelser i seg. Forventning er et positivt ord. I disse adventstider er det mange barn som har forventning til jula, til julegaver og til det å være sammen. Vi voksne har også våre forventninger. Noen av dem er dessverre allerede brutt. Vi får ikke ha de store besøkene rundt middagsbordet, de lange familiefrokostene eller kveldsmåltidene med storfamilien. Noen snakker om at jula er avlyst.

Nei! Jula er ikke avlyst! Jula kan ikke avlyses. Det at vi feirer jul handler jo om så mye mer enn julegaver, julenisser, middagsselskaper osv. Det handler om at vi feirer Jesus sin fødselsdag. Den er ikke avlyst. Vi kjenner forventningene når vi skal feire bursdager, til å se barnas øyne når de åpner gavene, gleden vår når vi får gaver. Takken til dem som har husket på oss. Slik er det også med jula. Jesubarnets fødselsdag, og samtidig er Han den største gaven vi kan få.

Skulle ikke vi ha forventning til jula? Jo, det har jeg. Til enda en gang å høre juleevangeliet bli lest, til enda en gang lytte til og synge de kjente kjære julesangene. Tid til å tenke på at Gud elsket meg og alle mennesker så høyt at han sendte Jesus til jorda for at vi skulle bli frelst og få evig liv.

Julehøytiden er takknemlighetens tid. Takknemligheten til Guds kjærlighet til oss. Takknemlighet for at Jesus ble født. Takknemlighet for at jula ikke kan avlyses! Ja, så blir jula annerledes i år. Den blir det, vi kan ikke stikke det under en stol.

Men vi må gjøre det beste ut av det. Ikke glem forventningen, ikke glem gleden over den største gaven vi har fått. En annen gave du kan gi, som ikke koster stort, det er å ringe en som du vet blir sittende helt alene i jula, ringe en du ikke har snakket med på lenge.

Å glede noen, om bare med en telefonsamtale, er også en stor gave å gi – og å få. Så kan vi tenne lys, tenke på dem som ikke er med oss lenger denne jula, tenke på dem med takk og gode minner. Vi kan tenne lys og tenke på dem vi ikke får ha besøk av eller gå på besøk til. Vi kan tenne lys og takke, takke Gud for familie og venner og, aller mest, takke Gud for bursdagsgaven, Jesus.

En krybbe var vuggen som ventet ham her, det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.

Men stjernene lyste helt inn der han lå, det lille barn Jesus, på leiet av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss,vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

Guds fred og Guds velsignelse ønskes deg i denne adventstiden av Jon Ingvar Østnes, diakon på Frøya.