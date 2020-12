I dag gjorde Forsvaret noe med F35 som de ikke har gjort før

New Articles

I dag ble det, tradisjonen tro før jul, flydd formasjonsflyging med F-16 og F-35 over flere deler av landet. Også over solfylte Øyregionen kunne mange i dag få med seg de nye F-35 jagerflyene, selv om det ikke var hele den normalt så store stjerneformasjonen som fløy over vårt luftrom.