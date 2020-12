Frøya: Ikke kryss kommunegrensen hvis det ikke er nødvendig

New Articles

Dagens (tirsdag) oppdatering viser ved 18-tida så langt ingen nye smittede på Frøya.

Det forteller Frøya kommune i en pressemelding.

- Frøya kommune har fått svar fra St. Olav på 27 prøver tatt 27.12.20. Fra 28.12.20 er 18/22 prøver besvart. Det er så langt ingen nye positive. Det har i dag vært høy aktivitet med testing ved Frøya legekontor og det er tatt 47 prøver. Alle smittede er fortsatt isolert og i dag sitter det 105 personer i karantene. Nasjonalt er smittebildet fortsatt utfordrende, skriver kommunen.

Beredskapsledelsen går samtidig ut med en anbefaling til innbyggerne:

· Ikke kryss kommunegrensen hvis det ikke er nødvendig

· Alle oppfordres til å holde seg mest mulig hjemme

· Vurder nødvendigheten av å handle

· Hvis du MÅ, oppfordrer vi til at kun én fra husstanden handler · Munnbind er påbudt – og skal brukes på riktig måte

· Hold avstand

· Husk god håndhygiene

· Hold deg hjemme hvis du er syk, i karantene eller isolasjon

Frøya kommune forteller også om et godt og konstruktivt møte med handelsstanden i dag.

- Kommunen opplever bransjen som svært opptatt av smittevern og som gode bidragsytere i denne dugnaden for å hindre smitte. Kommunen har i dag oppfordret om at de butikkene som ikke har kapasitet, lokaler eller ressurs til å ivareta godt nok smittevern, jamfør de krav som ligger i nasjonale regler og/ eller lokal forskrift, vurderer å stenge sine dører. Øvrige butikker kan holde åpent, dersom de vurderer det tilrådelig. Kommunen bidrar med vakthold på kjøpesentra (Stjernesenteret og Kysthaven), for å påse at kunder forholder seg til bruk av munnbind og avstandsregler i fellesareal. Butikkene tar selv ansvar innenfor egne lokaler, skriver kommunen tirsdag kveld.