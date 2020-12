Vennene minnes June med en siste kjøretur

New Articles

På ulykkesstedet mellom Fillan og Sandstad har det brent lys og blitt satt ned blomster de siste dagene. Lille julaften omkom 20 år gamle June Hafsmo i en trafikkulykke.

Nå vil vennene minnes henne med en bilkortesje. På ettermiddagen nyttårsaften samles venner og kjente for å kjøre mellom Filan og Sandstad.

«31. desember klokken 16:00 vil det bli avholdt en bilkortesje for å hedre vår alles kjære June, som så tragisk forlot oss så alt for tidlig lille-julaften. I forbindelse med dagens corona-situasjon er det lagt restriksjoner på antall deltakere ved begravelse, derfor ønsker vi å arrangere en bilkortesje slik at så mange som mulig får vise sin respekt og hedre June.»

Det skriver vennene i Facebook-arrangementet «En siste tur med June», som lokalavisa har fått lov til å omtale.

Kortesjen starter fra Gammelfillan.

«I samsvar med dagens corona-situasjon og hensyn til smittevern oppfordrer vi samtlige deltakere å holde seg i sine respektive biler og henge seg på når første bil forlater Gammelfillan klokken 16:00 Vi vil prøve og holde 60 km/t og ha på nødblink under hele kortesjen. Kortesjen vil gå fra Gammelfillan/Fillan-Rundkjøring ved Sandstad-Fillan. Det vil muligens bli plassmangel og trangt om alle starter ved Gammelfillan, så av hensyn til dette kan det være fornuftig å slå følge med kortesjen fra Fillan sentrum,» skriver arrangøren.