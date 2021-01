Har du fått drone til jul? Her er fem enkle råd og advarsler fra Avinor Flysikring

New Articles

Dersom den forventningsfulle guttungen eller jentungen pakker opp en drone på julaften, er det viktig å huske på at man ikke kan fly dronen hvor som helst.

Dette minner Avinor om.

- Det er viktig å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. Hvis man bryter disse reglene kan de i ytterste konsekvens medføre strafferettslig forfølgelse – altså en ganske så dyrkjøpt julegave. Det som for mange oppfattes som et uskyldig leketøy, er nemlig et fartøy som kan medføre en risiko for flytrafikken, befolkning i tettbebygde strøk eller i andre områder, sier Axel Knutsen, leder for Droneprogrammet i Avinor Flysikring.

Avinor Flysikring, som har ansvaret for lufttrafikktjenesten i Norge, oppfordrer alle til å sette seg inn i regelverket og ønsker derfor å minne om fem enkle regler for deg som eier en drone.

Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Ninox Drone er en app droneeiere også bør kjenne til. Denne appen er fin om du tenker å søke om tillatelse for å fly nære en flyplass.

Per dags dato fungerer denne appen ved Alta, Bodø, Kirkenes, Kristiansund, Lakselv og Tromsø lufthavn, og vil i løpet av vinteren også gjelde for flere flyplasser.

-Dersom du ønsker å lese mer om reglene for dronebruk, anbefaler vi at du ser på informasjonen som ligger på Luftfartstilsynet sine nettsider, avslutter Knutsen.