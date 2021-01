Grasrotpengene strømmer til Mausund

New Articles

I fjor ble det til sammen generert 716 millioner kroner fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. Rundt 1,3 millioner givere sørget dermed for at over 3.000 norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen mottok viktige midler som bidrar til å holde hjulene i gang.