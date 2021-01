Tanker ved bålpannen

New Articles

Fred – er når en sitter ute og nyter stillheten. Bare naturens egne lyder, som bølgeskvulpet når dønningene slår mot steinene, lyden av greien som gir etter for snøtyngden. Naturen snakker sitt eget språk.

Jeg elsker å være ute i naturen, et kjærkomment avbrekk i hjemmekontortilværelsen. Den siste tiden har det vært mulig å tenne opp i bålpannen. Ikke for å grille, men for å nyte varmen av ilden, lytte til knitringen av veden og duften av bålet.

Når en sitter slik, i stillhet, med naturens egne dufter og lyder, begynner tankene å vandre. Å undre seg over livet, over tilværelsen og over Gud og Hans eksistens. Det er sunt å undre seg. Det er å sette saker og ting i perspektiv. Hva er viktig og hva er mindre viktig. Hva setter en pris på og hva kunne en egentlig vært foruten. Slik undrer jeg meg, og slik funderer jeg ved bålpannen.

En ting jeg aldri kan tenke med å være uten er min tro. Troen på en allmektig Gud. Troen på en kjærlig skaper som har omsorg for meg. Mange ganger når jeg har møtt på motstand eller problemer i livet har tanken kommet; hva skulle jeg gjort om jeg ikke hadde Gud å vende meg til. Uansett problemer, hvor tunge byrdene har vært så har jeg kunne lagt dem fram for Han som sier; «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile». (Matteus 11:28) Han sier også at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen, den skal bekymre seg for seg selv.

Akkurat der kjenner jeg meg også igjen, kanskje gjør du det også, når vi mange ganger bekymrer oss for ting/ noe som skal komme og vi bruker all energi på å tenke på dette, tankene kverner og nattesøvnen blir preget av dette – dette noe som vi egentlig ikke vet om kommer i det hele tatt. Så skjer det – det var ikke noe å bekymre seg over likevel. Bekymringer er også noe en kan legge fra seg ved Jesus føtter. Det er også byrder. Bare du vet hva dine byrder er, hva dine bekymringer er. Spesielt i disse dager, bekymringer for fremtiden, for familie, for jobb, ja for egen helse. Det beste er å legge alt dette ved Jesu føtter. Han tar seg av det og dine tanker skal få hvile i Hans omsorg.

Når jeg sitter slik og tenker kommer jeg på en sang min kjære mor sang ofte, som en trøst til både seg selv og for oss hjemme; «Ved Jesu føtter en stille stund». «Der må det tunge og vonde fly». Nå sitter jeg og ser inn i flammene i bålpannen, tankene vandrer og jeg sitter på en måte ved Jesu føtter. Ved bålet, slik Han ofte satt sammen med disiplene sine og pratet om hverdagslige ting, men også om de eksistensielle ting, og ikke minst om troen.

Takk for at du satt litt med meg nå, her ved bålpannen og lyttet til tankene mine. Kanskje satte det i gang tanker hos deg selv. Kanskje var det til trøst. Uansett – jeg hadde en fin stund der – Jesus og jeg – og kanskje var du der også.

Gud velsigne deg!

God helg fra Jon Ingvar, diakon på Frøya